Wanda Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid - AFP

Publicado 16/02/2023 17:27

Em final de contrato com o Liverpool, o atacante Roberto Firmino entrou na mira do Atlético de Madrid para a próxima temporada. Segundo o jornal inglês "The Mirror", o brasileiro é um dos alvos dos Colchoneros para fazer parte do plantel e que, o fato de estar na reta final de seu vínculo com os Reds seria um atrativo para o negócio.

Apesar das especulações de que Firmino teria fechado um acordo por um novo vínculo com o Liverpool, nada foi assinado ou oficializado ainda. Caso realmente não tenha, o Atlético de Madrid poderia assinar um pré-contrato com o brasileiro e ele partiria de graça para o clube espanhol. Outra alternativa que os ingleses pensam é persuadir o atacante a assinar um novo vínculo pela equipe, mas vendê-lo para os Colchoneros para não perdê-lo sem ganhar nenhum centavo.

O Atlético de Madrid não é o único clube que estaria de olho na situação de Roberto Firmino. O "La Gazzeta Dello Sport" noticiou semanas atrás que a Internazionale seria outro clube interessado na contratação do brasileiro, principalmente devida à situação de Romelu Lukaku no clube.

Firmino está na sua 8ª temporada jogando pelo Liverpool, e, por muito tempo, foi uma das grandes estrelas da equipe. Ao todo, possui 349 jogos, 107 gols e 71 assistências. Porém, em 2022/23, perdeu espaço na equipe titular, principalmente após a chegada do uruguaio Darwín Nuñez e do holandês Cody Gakpo. Faltando seis meses para encerrar o contrato, ainda não sabe se os "Reds" renovarão com o brasileiro.