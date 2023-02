Messi foi campeão do Mundo em 2022 - Jewel SAMAD / AFP

Publicado 16/02/2023 18:35

De acordo com seu próprio pai, Lionel Messi não deve mais vestir a camisa do Barcelona apesar de todo apelo. Jorge Messi falou sobre as chances de o astro retornar ao clube onde cresceu, mas descartou qualquer contato com os blaugranas sobre retorno ao Camp Nou.

"Não acho que ele vá voltar ao Barcelona. As condições não foram cumpridas. Não falamos com Laporta e não há oferta", disse, em entrevista ao jornal "Sport".

Jorge Messi é representante do camisa 10 da seleção argentina. Segundo o "L'Equipe", da França, o jogador ainda não renovou seu contrato com o PSG. As informações dos portais europeus indicam que um novo acordo está longe de ser assinado e Messi deve ficar sem clube ao fim da temporada local.



A MLS, liga dos Estados Unidos, ou a permanência no time parisiense são os caminhos mais claros para o futuro de Messi, embora o Barça siga acreditando em um retorno.