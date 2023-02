Kaynan Andrade, também conhecido como Meia Trocada - Reprodução / Redes Sociais

Kaynan Andrade, também conhecido como Meia TrocadaReprodução / Redes Sociais

Publicado 16/02/2023 18:48

Rio - Fenômeno mirim das redes sociais, Kaynan Andrade, mais conhecido como "Meia Trocada", começou a treinar futsal pelas categorias de base do Santos. O garoto possui mais de um milhão de seguidores no seu Instagram e é agenciado pelo ex-jogador Falcão.

Meia Trocada tem apenas sete anos e bombou na Web por fazer vídeos de desafios de futebol. Entre eles, encontram-se desafios do travessão, chutes certeiros em alvos e outras demonstrações de habilidade. Embaixador de outras marcas, o garoto já gravou vídeos com Ronaldinho Gaúcho e é seguido por Richarlison.

A habilidade do jovem chamou a atenção de outros ex-jogadores, como o ídolo do futsal, Falcão. Agenciando o garoto, a estrela do esporte procurou o Santos para dar uma oportunidade para ele. O clube viu com bons olhos a possibilidade, e ele começou a fazer treinamentos na equipe de futsal do "Peixe"

"O caminho é longo, claro que ele continuará nos entregando seus conteúdos, porém, em um grande clube, continuará se divertindo como uma criança, aprendendo todos os dias a competir e evoluir, até saber o momento certo da transição entre futsal e futebol, algo que o Santos sempre fez com maestria", escreveu Meia Trocada, em texto nas suas redes sociais.