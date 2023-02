Pedro Raul comemora gol do Vasco na vitória sobre o Botafogo - FOTO: Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 16/02/2023 22:41 | Atualizado 16/02/2023 22:42

O jejum de nove jogos sem vitórias do Vasco em clássicos chegou ao fim nesta quinta-feira. Com dois homens a mais durante todo o segundo tempo, o Cruz-Maltino ditou o ritmo do duelo e bateu o Botafogo por 2 a 0 no Maracanã, em partida atrasada da terceira rodada do Campeonato Carioca. Alex Teixeira e Pedro Raul marcaram os gols.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 14 pontos e subiu para a quarta posição do Estadual. Já o Glorioso segue na vice-liderança da competição, com 16 pontos.

Agora, o Vasco vira a chave para a primeira fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Trem-AP no Estádio Mané Garrincha.

Já o Botafogo segue focado no Estadual. O Glorioso tem compromisso no dia 25 de fevereiro, às 18h, contra o Flamengo no Mané Garrincha. A partida é válida pela nona rodada da competição.

O JOGO

O primeiro tempo foi nervoso no Maracanã. Logo aos seis minutos, Galarza e Adryelson se estranharam, uma confusão começou e os dois foram punidos com o cartão amarelo. Pouco depois, aos 11, o próprio Adryelson apareceu para matar um ataque que deixaria Alex Teixeira cara a cara com Lucas Perri e recebeu o vermelho direto.

Perto dos 30 minutos, Philipe Sampaio, que havia entrado no lugar do zagueiro, se sentiu mal e caiu sozinho no gramado. Ele, já consciente, precisou deixar o gramado de ambulância e foi para o hospital.

Nos acréscimos, o clima fechou após um "pênalti" cometido por Carli em Puma. O tempo fechou, e o jogo ficou parado. Com auxílio do VAR, o árbitro retirou a penalidade máxima, já que o capitão do Botafogo tocou primeiro na bola, e expulsou Rafael por agressão a Barros.

De futebol, o que se teve na etapa inicial foi um Vasco que, com um homem a mais, ditou o ritmo. O Cruz-Maltino foi superior, mas não conseguiu converter as chances criadas em gol no primeiro tempo. Pedro Raul, inclusive, teve uma oportunidade sem goleiro dentro da pequena área, mas mandou para fora. Pelo lado do Botafogo, o único bom momento veio em uma cobrança de Gabriel Pires, que levou perigo à meta defendida de Halls.

No retorno do segundo tempo, o Vasco bombardeou o Botafogo, que, com dois homens a menos, não resistiu. Aos 11 minutos, Puma cruzou na área, a bola desviou em Hugo e chegou na medida para Alex Teixeira testar de cabeça para estufar as redes do Glorioso.

Depois de abrir o placar, o Gigante da Colina manteve a pegada e chegou ao segundo gol. Aos 26 minutos, Nenê bateu escanteio na área na medida para Pedro Raul completar de cabeça.



O Botafogo, por sua vez, tentava aproveitar os erros do Vasco e transições rápidas para tentar atacar. Nesse cenário, o Alvinegro até conseguiu incomodar um pouco, mas só teve uma finalização realmente perigosa, que veio com Gabriel Pires. Nos acréscimos, Carli chegou a marcar, mas estava em posição de impedimento.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Botafogo



Data e Hora: 16/02/2023, às 20h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Cartões amarelos: Galarza, Rodrigo e Eguinaldo (VAS) / Adryelson, Luís Castro, Joel Carli e Victor Cuesta (BOT)

Cartões vermelhos: Adryelson e Rafael (BOT)

Gols: Alex Teixeira (1-0)(11'/2ºT) / Pedro Raul (2-0)(26'/2ºT)

VASCO (Técnico: Maurício Barbieri)

Halls; Puma, Miranda, Léo e Lucas Piton; Rodrigo (De Lucca, 31'/2ºT), Barros (Nenê, Intervalo) e Galarza (Erick Marus, Intervalo); Gabriel Pec (Paulo Victor, 43'/2ºT), Alex Teixeira (Alex Teixeira, 31/'2°T) e Pedro Raul.

BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)

Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas (Philipe Sampaio, 14'/1ºT [Joel Carli, 33'/1°T]) e Gabriel Pires; Victor Sá (Matheus Nascimento, 33'/2ºT), Lucas Piazon (Daniel Borges, Intervalo) e Tiquinho Soares (Danilo Barbosa, Intervalo).