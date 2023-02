Veja imagens dos carros lançados pelas equipes de Fórmula 1 para temporada

Ao longo das últimas três semanas, as 10 equipes do grid de Fórmula 1 apresentaram seus carros para a temporada 2023. A situação de cada um começará a ser determinada nos treinos de pré-temporada entre os dias 23 e 25 de fevereiro, na pista de Sakhir, a mesma que receberá o GP do Bahrein, em 5 de março.

