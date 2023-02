Sede da CBF, no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 15/02/2023 18:11

O Conselho Técnico da Série A do Brasileirão realizado nesta última quarta-feira (15) teve um racha entre os clubes da Libra e da Liga Forte Futebol. Segundo o "UOL", o motivo da divisão foi a formação da comissão de clubes, que contou com a escolha de representantes de apenas um grupo.

Todos os clubes escolhidos para formar a comissão são da Libra. São eles: Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, Bahia e Grêmio. A sugestão foi do presidente Julio Casares, do São Paulo. Porém, isso contrariou os clubes da Liga Forte Futebol e houve um pedido de reivindicação para dividir a comissão.

O pedido de reivindicação foi feito pelo América-MG. Sem entendimento dos clubes, o presidente Ednaldo Rodrigues, da CBF, saiu da sala de reuniões. Após muita discussão, o tema foi levado à votação. A Libra, que tem 11 times da Série A, levou a melhor sobre a Liga Forte Futebol, que tem nove.

O placar da votação foi justamente a diferença de clubes entre as ligas: 11 a 9. Sendo assim, foi confirmado os cinco clubes da Libra na comissão. Com isso, o racha entre as agremiações ficou ainda mais evidente e um acordo pela criação da própria liga parece distante.