Messi tem contrato com o PSG até junho de 2023FOTO: Bertrand GUAY / AFP

Publicado 15/02/2023 17:19

Lionel Messi e PSG têm se distanciado e uma renovação contratual está cada vez mais em dúvida, segundo o "L'Équipe". Após mais de um mês, Jorge Messi, pai e empresário do astro, reuniu-se com o diretor do clube, Luis Campos, mas as conversas não avançaram para um final feliz.

O entorno do jogador não vê com bons olhos uma renovação por apenas mais uma temporada, além de estar ciente dos problemas econômicos do PSG. Internamente, o clube francês acredita que a negociação está em uma etapa intermediária e uma nova reunião deve ser agendada nos próximos dias.



Entende-se que a comitiva de Messi está explorando outras opções e que uma renovação parece cada vez mais complicada. Desde o último verão europeu, o craque não entende como o clube realiza um projeto dedicado exclusivamente a Kylian Mbappé com outros jogadores de grande calibre, como Neymar, no elenco.



O argentino acredita que o PSG não pode abrir mão da presença de Neymar, que está na mira do Chelsea, caso queira conquistar a Champions League. Além dos resultados ruins dentro de campo, o camisa 30 vê que o clima no vestiário está cada vez pior e esse é um fator que não agrada o campeão do mundo.



Além de não ter acertado a permanência no PSG, Messi não renovou o contrato de aluguel de sua mansão, em Neuilly-sur-Seine, que também termina em junho. Embora nenhuma decisão tenha sido tomada, o Inter de Miami, dos Estados Unidos, surge novamente como uma das opções para o craque.