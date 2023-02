Kroos tem contrato com o Real Madrid até o fim da temporada 2022/23 - KHALED DESOUKI / AFP

Publicado 15/02/2023 16:10

Em reta final de contrato com o Real Madrid, o meia Toni Kroos não descarta a aposentadoria no final da temporada 2022/23. Em entrevista ao podcast "Einfach mal luppen", o alemão, de 33 anos, deixou no ar a possibilidade de renovar por mais um ano e revelou o desejo de se aposentar no clube espanhol.

"Me aposentarei aqui. O que acontece é que ainda não sei quando vai ser isso. Até hoje não existe nenhuma decisão final da minha parte, só uma tendência", disse o meia.

Revelado no Bayern de Munique em 2007, Toni Kroos chegou ao Real Madrid na temporada 2014/15. Ele conquistou cinco títulos do Mundial de Clubes, quatro da Liga dos Campeões e três do Campeonato Espanhol e das Supercopas da Europa e da Espanha.

Com o título do Mundial de Clubes neste ano, Kroos se tornou o maior vencedor da competição. Além dos cinco títulos com o Real Madrid, ele também foi campeão com o Bayern de Munique, em 2013. No ano seguinte, disputou o Mundial com o Real, mesmo sem ter feito parte da conquista da Liga dos Campeões.