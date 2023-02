Taça da Libertadores é cobiçada por todos - Divulgação

Publicado 15/02/2023 14:52

O ex-árbitro Carlos Chandía relatou nesta terça-feira, em entrevista à Rádio Futuro, do Chile, que já sofreu tentativa de suborno na Copa Libertadores. Segundo o relato do chileno, o clube San Lorenzo, da Argentina, foi o responsável pelo ato de desonestidade na edição de 2009 do torneio Sul-Americano.



Chandía contou que dois homens o coagiram para um possível suborno. Na história, os indivíduos teriam encontrado o até então árbitro Fifa, e teriam o persuadido a roubar para o clube argentino. O chileno ainda chegou a citar o empresário Marcelo Tinelli.

"Fui ao aeroporto de Concepción, e essas pessoas pediram para ir a um banco e trocar dólares. Fomos comer, quando me disseram: 'Olha, Tinelli [Marcelo, empresário argentino], o único que quer, é ser campeão", relatou o ex-árbitro, que continuou o relato.



"Segui escutando, saímos com o carro e fui deixá-los no aeroporto. E eu disse: 'O único que posso falar é que vocês erraram de pessoa. Falem para esse Tinelli que ele nem pense nisso. Falei: 'Posso pedir um favor? Digam ao Tinelli que se ele aparecer no vestiário, vou dar um chute na bunda que ele não vai esquecer nunca mais. Vão embora, e espero que cheguem bem às suas casas", concluiu.



Posteriormente, o chileno ainda contou como foi a sensação de apitar a partida após o ocorrido. O Libertad, clube paraguaio, acabou vencendo o confronto contra os argentinos em questão por 2 a 0. Na edição da Libertadores de 2009, o San Lorenzo foi eliminado em último lugar na fase de grupos.



"Quando cheguei ao estádio, olhei por todos os lados, para ver se Tinelli estava por lá. Não apareceu. Os paraguaios ganharam por 2 a 0. Não sabem a tranquilidade que tive. Ganharam bem. O único que queria era que terminasse bem, sem nenhum escândalo. Se eu visse Tinelli por ali, o mandaria à merda", finalizou o ex-árbitro.