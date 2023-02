Ramon Menezes está no comando da seleção brasileira sub-20 desde 2022 - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 15/02/2023 13:38

Sem técnico desde a saída de Tite, a seleção brasileira contará com Ramon Menezes, de 50 anos, como interino no amistoso contra Marrocos, em Tânger, em 25 de março. Confirmado nesta quarta-feira (15) pela CBF, o comandante da equipe sub-20 terá o ponto alto na carreira, 10 anos após se aposentar como jogador.



Com passagens por Vasco, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro e Atlético-MG, Ramon pendurou as chuteiras pela Cabofriense em abril de 2013, após disputa da segunda divisão do Campeonato Carioca. A partir de então deu início à nova caminhada no futebol.



Ramon começa em times sem expressão



Primeiro foi auxiliar técnico do Joinville por dois anos, até ganhar a primeira chance como treinador em 2016, pelo modesto Anápolis, de Goiás. Foram cinco jogos e duas vitórias até comandar o Guarani de Minas Gerais e retornar ao clube de Santa Catarina.



Em 2017 e 2018 comandou times em apenas oito jogos, quatro pelo Anápolis e outros quatro pelo Tombense.

A grande chance surgiu em 2019, para se tornar auxiliar permanente do Vasco. No retorno ao clube onde foi campeão da Libertadores de 1998, Ramon acabou efetivado em 2020 com a demissão de Abel Braga.



Início animador no Vasco



E teve excelente início no Brasileirão, com quatro vitórias e um empate em cinco rodadas. A partir daí os torcedores passaram a brincar e a chamar seu trabalho de Ramonismo. Entretanto, acabou demitido após 12 jogos por causa de uma sequência de três derrotas e um empate.



No mesmo ano, foi para o CRB e só conseguiu duas vitórias em nove partidas pela Série B, e acabou demitido.



A chance na seleção brasileira



Em 2021, também fez trabalho muito ruim no Vitória, com três triunfos em 18 jogos também pela Série B e pela Copa do Brasil.

Apesar dos trabalhos ruins, seu desempenho no início de Vasco acabou determinante para ser contratado pela CBF para a seleção brasileira sub-20, onde está desde 2022. No grande teste, conquistou o Sul-Americano de 2023 de maneira invicta, com sete vitórias e dois empates, com um futebol ofensivo e que contou com grandes talentos da geração.