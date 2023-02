Camp Nou é a casa do Barcelona - Divulgação

Camp Nou é a casa do BarcelonaDivulgação

Publicado 15/02/2023 12:20

O Ministério Público da Espanha está investigando o Barcelona por causa de pagamentos a um ex-dirigente de arbitragem do futebol do país. O clube teria desembolsado 1,4 milhão de euros, equivalente a R$ 7,7 milhões, a José María Enríquez Negreira entre os anos de 2016 e 2018. O Barça confirmou os pagamentos, mas não citou os valores.

Segundo a rádio "SER", no programa "Qué t'hi jugues", a empresa do ex-dirigente recebeu do Barcelona 532,7 mil euros (cerca de R$ 2,9 milhões) em 2016, além de 541,7 mil euros (R$ 3 milhões) em 2017, e 318,2 mil euros (R$ 1,77 milhões) em 2018. A investigação começou após uma inspeção fiscal referente à tributação desse pagamento.

O ex-VP, José Enríquez, e seu filho testemunharam perante ao Ministério Público que nunca houve favorecimento ao Barcelona, e que esses pagamentos foram feitos em um trabalho de assessoria, que consistia em explicar como os jogadores devem se comportar durante os jogos diante da arbitragem. Porém, a empresa do ex-dirigente não fez qualquer declaração de documento para comprovar os serviços prestados ao clube catalão.

José María Enriquéz Negreira garantiu ao "SER" que os pagamentos foram encerrados em 2018 porque fez um "corte de gastos", e disse que os relatórios já existiam "pelo menos desde 2003", ano que chegou ao clube. Em comunicado, o Barcelona se pronunciou sobre o caso.

"Diante da informação veiculada hoje no programa "Què t'hi jugues" do "Ser"Catalunya", o FC Barcelona, ciente dos fatos que a Procuradoria está investigando sobre pagamentos feitos a empresas externas, quer deixar claro:



Que o FC Barcelona contratou no passado os serviços de um consultor técnico externo, que forneceu, em formato de vídeo, relatórios técnicos referentes a jogadores de categoria inferior na Espanha para a secretaria técnica do Clube.



Adicionalmente, o relacionamento com o próprio provedor externo foi ampliado com relatórios técnicos relacionados à arbitragem profissional, de forma a complementar as informações exigidas pela comissão técnica do time principal e da subsidiária, prática comum em clubes de futebol profissional.

Atualmente, esse tipo de serviço terceirizado cabe a um profissional alocado na Área de Futebol.



O FC Barcelona lamenta que esta informação apareça justamente no melhor momento esportivo desta temporada.



O FC Barcelona tomará medidas legais contra qualquer pessoa que prejudique a imagem do Clube com possíveis insinuações contra a reputação da entidade que possam surgir como resultado desta informação."