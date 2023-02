Ramon Menezes - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 15/02/2023

Rio - A CBF confirmou na manhã desta quarta-feira que o treinador da seleção brasileira sub-20, Ramon Menezes será o responsável por comandar o Brasil no primeiro compromisso em 2023. A equipe pentacampeã irá encarar Marrocos, quarta colocada na última Copa do Mundo, em amistoso realizado no país africano no dia 25 de março.

Ramon Menezes acabou de dirigir o Brasil na disputa do Sul-Americano Sub-20 e conquistou o título. A escolha pelo interino para comandar a partida reforça a possibilidade da CBF estar esperando pelo fim da temporada europeia para anunciar o substituto de Tite, que comandou o Brasil na última Copa do Mundo.

O nome que vem sendo ventilado com mais força é o Carlo Ancelotti, que dirige o Real Madrid. Em entrevista divulgada no site oficial da CBF, o presidente Ednaldo Rodrigues falou sobre a expectativa do duelo contra Marrocos.

"Este é o início de um novo ciclo para o futebol brasileiro. E a CBF dá o pontapé inicial com a nossa seleção entrando em campo contra um adversário forte, que é o Marrocos, que chegou às semifinais da Copa do Mundo do Catar, no ano passado. Será um bom teste para a Seleção Brasileira Masculina. E, certamente, um jogo que irá despertar o interesse do torcedor brasileiro", disse.

Ramon Menezes, de 50 anos, teve uma destacada carreira como jogador, tendo vivido seu melhor momento no Vasco, clube em que fez parte do grupo que conquistou a Libertadores de 1998. O ex-apoiador passou também por Fluminense, Botafogo, Cruzeiro e Atlético-MG. Como técnico, sua passagem mais marcante foi pelo Vasco em 2020.

A Seleção deverá entrar em campo em outro amistoso em data próxima, porém, o adversário ainda não foi revelado. A possibilidade de Ramon também dirigir o Brasil neste compromisso é muito grande.