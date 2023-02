Everton Cebolinha, atacante do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Everton Cebolinha, atacante do FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 15/02/2023 21:48

Rio - Apesar de ter o nome ligado a clubes do futebol brasileiro em meio ao mau momento com a camisa do Flamengo, o atacante Everton Cebolinha, por ora, permanecerá na Gávea. De acordo com informações da Band-RS, o empresário do atleta negou interesses de equipes como Botafogo e Grêmio pela assinatura do camisa 11.

Cebolinha foi contratado junto ao Benfica-POR, assinou até junho de 2026 e custou 13,5 milhões de euros (cerca de R$ 73 milhões na cotação da época). O alto investimento feito tem frustrado a diretoria rubro-negra com a performance do atleta desde o segundo semestre de 2022.

No atual esquema armado pelo técnico português Vítor Pereira, Everton é mero coadjuvante e tem pouca minutagem. Sendo peça valiosa e já afirmada por conta de sua passagem pelo Grêmio, onde conquistou a Libertadores de 2017, o atacante vem chamando atenção para uma possível transferência.

Ainda de acordo com Mário Cruz, agente do atacante, o interesse de Everton Cebolinha é permanecer no Flamengo e conquistar seu espaço no clube, que, mesmo após perder os títulos da Supercopa do Brasil e do Mundial de Clubes Fifa, ainda tem Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão como torneios onde seu status é de grande favorito.