Publicado 15/02/2023 19:20

O Borussia Dortmund venceu o Chelsea por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Na primeira etapa, a equipe alemã teve muito volume, mas os ingleses tiveram as melhores chances com João Félix, que não conseguiu converter as oportunidades. No segundo tempo, Adeyemi aproveitou um contra-ataque e anotou o gol da vitória aurinegra no Signal Iduna Park.

O Dortmund iniciou com um volume de jogo muito grande, mas o Chelsea teve as melhores oportunidades nos pés de João Félix. Na primeira grande chance, o camisa 11 recebeu passe livre de marcação na área, mas a finalização saiu por cima da meta. Aos 37 minutos, o português foi acionado por Kai Havertz, limpou a marcação do defensor e tocou por cima do goleiro, mas carimbou a trave.

No início da segunda etapa, o Chelsea teve duas oportunidades de abrir o placar com Reece James, mas o lateral-direito não conseguiu superar Kobel. Aos 17 minutos, Adeyemi aproveitou um chutão da defesa após cobrança de escanteio dos Blues, arrancou do campo de defesa, passou por Enzo Fernández, driblou o goleiro e abriu o placar para os aurinegros. Os ingleses quase empataram a partida em uma chance com Koulibaly, que recebeu um passe na área e bateu com força para defesa de Kobel, que precisou da ajuda de Can afastando a bola na linha do gol e impedindo a igualdade no marcador.

No próximo dia sete de março, Dortmund e Chelsea voltam a se enfrentar, mas em Stamford Bridge para decidir quem irá avançar às quartas de final da Champions League. Nesse período, cada equipe fará três partidas por seus campeonatos nacionais antes de se reencontrarem pelo torneio mais importante da Europa.