Estádio Mané Garrincha, em Brasília - Divulgação

Estádio Mané Garrincha, em BrasíliaDivulgação

Publicado 15/02/2023 19:14

Rio - Começa à meia-noite desta quinta-feira (16) a comercialização dos ingressos para o clássico entre Botafogo e Flamengo, que será disputado no Mané Garrincha, no dia 25 (sábado), às 18h, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O esquema inicial ainda será de pré-venda.

Apenas os clientes do banco BRB conseguirão emitir as entradas nesta quinta-feira. Vale lembrar que a partida foi levada para a capital federal pela empresa Metrópoles Sports, que anunciou novamente a Bilheteria Digital como site para as vendas.

Os rivais já atuaram em Brasília nesta temporada. O Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, pelo placar de 4 a 3, enquanto o Glorioso goleou o Boavista por 4 a 0 em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

Vale lembrar que o Botafogo tem o mando de campo da partida, mas não pode receber compromissos no Estádio Nilton Santos por conta das reformas pela implementação do gramado artificial. O término das obras está previsto para a segunda quinzena de março.