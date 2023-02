Pep Guardiola - AFP

Publicado 15/02/2023 18:52

Rio - Carlo Ancelotti não foi o primeiro nome pretendido pela CBF para assumir a seleção brasileira. De acordo com o apresentador André Rizek, do Grupo Globo, o primeiro treinador procurado pela entidade para o lugar de Tite foi Pep Guardiola, mas o comandante do Manchester City não se animou com o interesse.

"O primeiro nome que a CBF procurou para substituir o Tite não foi o Ancelotti, foi o Guardiola. Só que ele deu um sonoro não, não quis nem saber. Sequer se interessou", revelou Rizek durante o "Seleção SporTV".

"Já o Ancelotti se interessou, do jeito dele, se interessou bastante. E falou: tratem com o Real Madrid. Ele não vai admitir, e é do jogo que ele não admita, por isso pediu para tratar com o Real Madrid", completou.

Segundo o jornalista, existe a possibilidade de que o Real Madrid libere o treinador italiano para o Brasil após sua participação na Liga dos Campeões. O contrato entre eles vai até o meio de 2024.

"O que tem no momento é que jogadores históricos do Real e da Seleção (como Kaká e Ronaldo) que trabalharam com o Ancelotti e que têm boa relação com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, estão fazendo o meio-campo. A informação que se trabalha é que depois da Liga dos Campeões, o Real possa liberar. Pagar a multa rescisória a CBF não tem como. Isso é um fato. Se o Real Madrid liberar e essa relação, que por enquanto caminha amistosamente, ele é o preferido", afirmou.

Enquanto não define o substituto de Tite, a seleção brasileira terá um técnico interino. Ramon Menezes comandará o Brasil em um amistoso contra o Marrocos, em março.