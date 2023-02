Reunião dos jogadores do Borussia Dortmund antes do jogo contra o Chelsea - FOTO: INA FASSBENDER / AFP

Publicado 15/02/2023 17:33

A torcida do Borussia Dortmund fez mais uma bela festa no Signal Iduna Park. Nesta quarta-feira, antes do jogo contra o Chelsea, os torcedores fizeram um mosaico na entrada das equipes em campo. Veja como ficou abaixo:

"Valeu a pena estar ao seu lado todas as vezes. A jornada continuará para sempre", diz a frase no mosaico.

Mosaico da torcida do Borussia Dortmund antes do jogo contra o Chelsea FOTO: INA FASSBENDER / AFP

Também vale destacar que, minutos depois, as duas equipes se reuniram no centro do gramado para respeitar um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do terremoto na Turquia e na Síria. O balanço total de mortes já ultrapassa o número de 41 mil.

Em tempo: Borussia Dortmund e Chelsea medem forças pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O confronto da volta está marcado para o dia 07 de março, às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge.