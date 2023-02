Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1 - AFP

Publicado 15/02/2023 17:31

Apesar das novas regras impostas pela federação, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton afirmou que não irá interromper suas manifestações políticas nos GP's de Fórmula 1. Em entrevista, o britânico deu respostas contundentes após o novo posicionamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que proibiu comentários políticos, religiosos e pessoais dos pilotos em temporada dos circuitos.

Aos 38 anos, Hamilton, em entrevista à jornalistas em videochamada após o lançamento do novo carro da Mercedes, destacou a importância quanto à abordagem sobre causas sociais e afirmou que nada irá impedi-lo.

"Nada vai me impedir de falar sobre as coisas que me apaixonam e dos problemas que existem. (...) O esporte tem uma responsabilidade, a de se expressar sempre sobre os temas importantes para conscientizar, particularmente quando viajamos a todos estes lugares diferentes", disse.

Vale lembrar que a relação entre Lewis Hamilton e Mohammed ben Sulayem, presidente da FIA, é cercada de polêmicas. Isso porque o mandatário da entidade se mostrou contrário aos posicionamentos do piloto quanto aos temas de racismo e homofobia. Mesmo assim, o ex-piloto de Rally dos Emirados Árabes não toma mais decisões ligadas à cargos da F1.