Neymar FRANCK FIFE / AFP

Publicado 15/02/2023 16:16

França - Neymar pode deixar o Paris Saint-Germain em breve para atuar na Premier League. De acordo com o jornal "Le Parisien", o dono do Chelsea, Todd Boehly, se reuniu com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, para discutir a contratação do brasileiro. Os Blues estariam dispostos a desembolar 60 milhões de euros (cerca de R$ 334 milhões na cotação atual) pelo jogador.

Segundo o veículo, o encontro entre os dois mandatários serviu para o Chelsea entender as condições para contratar Neymar na próxima janela de transferências. A ideia é ter o camisa na Inglaterra já no início da próxima temporada europeia.

O contrato de Neymar com o PSG vai até o fim de 2027. Como o vínculo é longo, a tendência é que a negociação para tirar o jogador da equipe parisiense não seja fácil.

Neymar é um sonho antigo do Chelsea. No ano passado, quando Boehly assumiu o clube, o jornal inglês "Daily Mail" publicou que havia um interesse dos Blues no atacante. No entanto, o jogador optou por seguir na França.