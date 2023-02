Neymar - AFP

NeymarAFP

Publicado 15/02/2023 15:53

Rio - O PSG saiu atrás no duelo contra o Bayern, nas oitavas de final da Liga dos Campeões. A atuação de Neymar na derrota por 1 a 0, na França, foi alvo de críticas do jornal local "Le Parisien". O brasileiro, de 31 anos, recebeu a segunda pior nota entre os jogadores do clube de Paris.

"O brasileiro até correu muito, mas ficou muito isolado na frente por muito tempo. Teve uma boa chance de marcar em rebote de Mbappé, mas Pavard conseguiu travar sua tentativa aos 28 do 2º tempo. No fim das contas, sua influência na partida foi bastante limitada", escreveu o jornal que deu nota 4 ao camisa 10. Hakimi, que atua como lateral, recebeu nota 3,5.

Com o resultado, o PSG terá que buscar a vitória na Alemanha. De acordo com informações da imprensa francesa, a eliminação na Liga dos Campeões poderá resultar em uma mudança complexa nas estruturas do clube francês.