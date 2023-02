Mundial de Clubes terá formato com 32 times a partir de 2025 - Divulgação / FIFA

Mundial de Clubes terá formato com 32 times a partir de 2025Divulgação / FIFA

Publicado 15/02/2023 13:46 | Atualizado 15/02/2023 13:47

Após a Fifa confirmar o novo formato do Mundial de Clubes a partir de 2025 e definir quantas vagas cada confederação continental terá direito, a Uefa e a Conmebol ainda estudam sobre a distribuição. A entidade máxima do futebol não definiu critérios sobre os classificados, mas deseja que os classificados garantam as vagas através da Libertadores e da Liga dos Campeões.

O Mundial de Clubes mudará o formato a partir de 2025. A competição terá o modelo semelhante a Copa do Mundo, com 32 seleções. A Uefa será a confederação com mais vagas: 12. A Conmebol terá seis, enquanto Concacaf (América do Norte e Central), CAF (África) e AFC (Ásia) terão direito a quatro, cada. OFC (Oceania) e o país-sede terão direito a uma.

A Fifa deixou as próprias confederações definirem o critério dos classificados. Apesar da entidade desejar que as vagas sejam distribuídas para os últimos campeões da Libertadores e Liga dos Campeões, a Uefa e a Conmebol argumentam que as equipes podem chegar desfiguradas ao Mundial anos depois de terem conquistado as competições.

A maior preocupação sobre chegar com representantes desfigurados no Mundial pertence a Conmebol. A confederação sul-americana também têm dúvidas sobre o que fazer com as vagas em caso de campeões repetidos, como aconteceu nos últimos quatro anos com Flamengo (2019 e 2022) e Palmeiras (2020 e 2021). Não é claro que o vice ou o campeão da Sul-Americana fiquem com as vagas.

O novo formato do Mundial de Clubes, com 32 equipes, será válido a partir de 2025. A competição será realizada a cada quatro anos, como a Copa do Mundo. A próxima edição, que acontecerá em 2023, ainda terá o formato atual com sete equipes e será realizada na Arábia Saudita. O mesmo formato não está garantido para 2024.