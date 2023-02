Filme pornô dentro de estádio foi postado em um site de conteúdo adulto - Reprodução de internet

Filme pornô dentro de estádio foi postado em um site de conteúdo adultoReprodução de internet

Publicado 15/02/2023 12:07

A gravação de um filme pornô amador dentro do estádio do Nice virou caso de polícia. O clube francês fez a denúncia na terça-feira (14), após ser alertado por torcedores nas redes sociais, que mostraram imagens de cenas de sexo no Allianz Riviera publicadas em um site de conteúdo adulto.

O caso aconteceu em 29 de janeiro, quando o Nice enfrentou o Lille, pelo Campeonato Francês.



O filme pornô mostra uma "torcedora" seduzindo um "torcedor" na arquibancada e, logo depois, eles fazem sexo em um dos banheiros do estádio.



Detalhe: a partida em que as cenas do filme pornô foram gravadas contou com mais de 30 mil presentes, o que chamou a atenção de muitos torcedores pela ousadia dos participantes.



Além do Nice, a empresa responsável pelo estádio também prestará queixa à polícia por “associação de atividade pornográfica ao estádio”.