Astrid Wett - Reprodução / Instagram

Astrid WettReprodução / Instagram

Publicado 15/02/2023 10:00

Rio - O brasileiro naturalizado italiano Jorginho, de 31 anos, protagonizou uma das transferências mais comentadas desde começo de ano na Europa. Campeão europeu pelo Chelsea em 2021, o volante acertou com o Arsenal, principal rival de Londres dos Blues. Os Gunners lideram o Campeonato Inglês, mas vivem um momento de instabilidade na competição. Com isso, opção do brasileiro foi alvo de gozação da musa do Chelsea, Astrid Wett.

fotogaleria

"Um empate e uma derrota para o Arsenal desde que o agente Jorginho ingressou naquele clube, apenas dizendo. Não venceu mais", escreveu a beldade em suas redes sociais.

Porém, como o Chelsea não vive um bom momento, Astrid acabou sendo provocada por um dos seus seguidores. "Não esperava que uma torcedora de um clube que está em nono lugar pudesse se achar em condição de ironizar o líder do campeonato", disparou um fã.