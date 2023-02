Mbappé marcou dois gols anulados na derrota do PSG contra o Bayern de Munique - Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Publicado 14/02/2023 19:50



O PSG decepcionou seus torcedores nesta terça-feira (14) ao ser derrotado para o Bayern de Munique, em casa, no jogo de ida das oitavas de final. No entanto, Mbappé mostrou confiança na hipótese de reverter o placar no jogo de volta, na Alemanha.

Autor de dois gols anulados na partida, Mbappé afirmou que o elenco da equipe parisiense é capaz de colocar a equipe alemã em dificuldade mesmo fora de casa. A intenção do atacante francês é apenas uma: vencer.

"Temos uma desvantagem, mas nós mostramos que somos capazes de colocá-los em dificuldade. Todos precisam estar saudáveis, dormir bem, se alimentar bem. Vamos lá para ganhar", afirmou.

PSG e Bayern de Munique irão se reencontrar no jogo de volta das oitavas de final no dia oito de março. Para se classificar, a equipe francesa irá precisar vencer por dois gols de diferença, enquanto um simples empate garante a ida da equipe alemã para as quartas de final.