Tabela do Brasileirão 2023 foi divulgada nesta terça-feira pela CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 14/02/2023 19:44

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, nesta terça-feira (14), a tabela oficial dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro deste ano. O calendário foi confirmado durante reunião no Conselho Técnico da entidade com os 20 clubes que disputarão a competição.

A competição ocorrerá entre os dias 15 de abril e 3 de dezembro. Vale lembrar que, para este ano, a CBF já informou que o Brasileirão será paralisado durante as Datas Fifas.



CONFIRA OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2023

1ª rodada:

Flamengo x Coritiba

Botafogo x São Paulo

Palmeiras x Cuiabá

Corinthians x Cruzeiro

Bragantino x Bahia

Atlético-MG x Vasco

Grêmio x Santos

Athletico-PR x Goiás

Fortaleza x Internacional

América-MG x Fluminense

2ª rodada

Fluminense x Athletico-PR

Vasco x Palmeiras

São Paulo x América-MG

Santos x Atlético-MG

Goiás x Corinthians

Cruzeiro x Grêmio

Internacional x Flamengo

Coritiba x Fortaleza

Bahia x Botafogo

Cuiabá x Bragantino

3ª rodada

Flamengo x Botafogo

Vasco x Bahia

Palmeiras x Corinthians

Santos x América-MG

Bragantino x Cruzeiro

Atlético-MG x Athletico-PR

Internacional x Goiás

Coritiba x São Paulo

Fortaleza x Fluminense

Cuiabá x Grêmio

4ª rodada

Fluminense x Vasco

Botafogo x Atlético-MG

São Paulo x Internacional

Corinthians x Fortaleza

Goiás x Palmeiras

Cruzeiro x Santos

Grêmio x Bragantino

Athletico-PR x Flamengo

Bahia x Coritiba

América-MG x Cuiabá

5ª rodada

Flamengo x Goiás

Botafogo x Corinthians

Palmeiras x Grêmio

Santos x Bahia

Bragantino x América-MG

Cruzeiro x Fluminense

Internacional x Ahtletico-PR

Coritiba x Vasco

Fortaleza x São Paulo

Cuiabá X Atlético-MG



6ª rodada

Fluminense x Cuiabá

Vasco x Santos

Palmeiras x Bragantino

Corinthians x São Paulo

Goiás x Botafogo

Atlético-MG x Internacional

Grêmio x Fortaleza

Athletico-PR x Coritiba

Bahia x Flamengo

América-MG x Cruzeiro



7ª rodada

Flamengo x Corinthians

Botafogo x Fluminense

São Paulo x Vasco

Santos x Palmeiras

Bragantino x Athletico

Cruzeiro x Cuiabá

Grêmio x Internacional

Coritiba x Atlético-MG

Bahia x Goiás

América-MG x Fortaleza



8ª rodada

Flamengo x Cruzeiro

Botafogo x América-MG

São Paulo x Goiás

Corinthians x Fluminense

RB Bragantino x Santos

Atlético-MG x Palmeiras

Internacional x Bahia

Athletico-PR x Grêmio

Fortaleza x Vasco

Cuiabá x Coritiba



9ª rodada

Fluminense x Bragantino

Vasco x Flamengo

Palmeiras x Coritiba

Santos x Internacional

Goiás x Cuiabá

Cruzeiro x Atlético-MG

Grêmio x São Paulo

Athletico-PR x Botafogo

Fortaleza x Bahia

América-MG x Corinthians



10ª rodada

Flamengo x Grêmio

Botafogo x Fortaleza

São Paulo x Palmeiras

Corinthians x Cuiabá

Goiás x Fluminense

Atlético-MG x Bragantino

Internacional x Vasco

Coritiba x Santos

Bahia x Cruzeiro

América-MG x Athletico-PR



11ª rodada

Fluminense x Atlético-MG

Vasco x Goiás

São Paulo x Athletico-PR

Santos x Corinthians

Bragantino x Flamengo

Cruzeiro x Fortaleza

Grêmio x América-MG

Coritiba x Internacional

Bahia x Palmeiras

Cuiabá x Botafogo



12ª rodada

Fluminense x Bahia

Vasco x Cuiabá

Palmeiras x Botafogo

Santos x Flamengo

Bragantino x Goiás

Cruzeiro x São Paulo

Grêmio x Coritiba

Athletico-PR x Corinthians

Fortaleza x Atlético-MG

América-MG x Internacional



13ª rodada

Flamengo x Fortaleza

Botafogo x Vasco

São Paulo x Fluminense

Corinthians x Bragantino

Goiás x Coritiba

Atlético-MG x América-MG

Internacional x Cruzeiro

Athletico-PR x Palmeiras

Bahia x Grêmio

Cuiabá x Santos



14ª rodada

Fluminense x Internacional

Vasco x Cruzeiro

Palmeiras x Flamengo

Santos x Goiás

Bragantino x São Paulo

Atlético-MG x Corinthians

Grêmio x Botafogo

Coritiba x América-MG

Fortaleza x Athletico-PR

Cuiabá x Bahia



15ª rodada

Fluminense x Flamengo

Botafogo x Bragantino

São Paulo x Santos

Corinthians x Grêmio

Goiás x Atlético-MG

Cruzeiro x Coritiba

Internacional x Palmeiras

Athletico-PR x Bahia

Fortaleza x Cuiabá

América-MG x Vasco



16ª rodada

Flamengo x América MG

Vasco x Athletico-PR

Palmeiras x Fortaleza

Santos x Botafogo

Bragantino x Internacional

Cruzeiro x Goiás

Grêmio x Atlético-MG

Coritiba x Fluminense

Bahia x Corinthians

Cuiabá x São Paulo



17ª rodada

Fluminense x Santos

Botafogo x Coritiba

São Paulo x Bahia

Corinthians x Vasco

Goiás x Grêmio

Atlético-MG x Flamengo

Internacional x Cuiabá

Athletico-PR x Cruzeiro

Fortaleza x Bragantino

América-MG x Palmeiras



18ª rodada

Fluminense x Palmeiras

Vasco x Grêmio

São Paulo x Atlético-MG

Santos x Athletico-PR

Goiás x Fortaleza

Cruzeiro x Botafogo

Internacional x Corinthians

Coritiba x Bragantino

Bahia x América-MG

Cuiabá x Flamengo



19ª rodada

Flamengo x São Paulo

Botafogo x Internacional

Palmeiras x Cruzeiro

Corinthians x Coritiba

Bragantino x Vasco

Atlético-MG x Bahia

Grêmio x Fluminense

Athletico-PR x Cuiabá

Fortaleza x Santos

América-MG x Goiás



20ª rodada

Fluminense x América-MG

Vasco x Atlético-MG

São Paulo x Botafogo

Santos x Grêmio

Goiás x Athletico-PR

Cruzeiro x Corinthians

Internacional x Fortaleza

Coritiba x Flamengo

Bahia x Bragantino

Cuiabá x Palmeiras



21ª rodada

Flamengo x Internacional

Botafogo x Bahia

Palmeiras x Vasco

Corinthians x Goiás

Bragantino x Cuiabá

Atlético-MG x Santos

Grêmio x Cruzeiro

Athletico-PR x Fluminense

Fortaleza x Coritiba

América-MG x São Paulo



22ª rodada

Fluminense x Fortaleza

Botafogo x Flamengo

São Paulo x Coritiba

Corinthians x Palmeiras

Goiás x Internacional

Cruzeiro x Bragantino

Grêmio x Cuiabá

Athletico-PR x Atlético-MG

Bahia x Vasco

América-MG x Santos



23ª rodada

Flamengo x Athletico-PR

Vasco x Fluminense

Palmeiras x Goiás

Santos x Cruzeiro

Bragantino x Grêmio

Atlético-MG x Botafogo

Internacional x São Paulo

Coritiba x Bahia

Fortaleza x Corinthians

Cuiabá x América-MG



24ª rodada

Fluminense x Cruzeiro

Vasco x Coritiba

São Paulo x Fortaleza

Corinthians x Botafogo

Goiás x Flamengo

Atlético-MG x Cuiabá

Grêmio x Palmeiras

Athletico-PR x Internacional

Bahia x Santos

América-MG x Bragantino



25ª rodada

Flamengo x Bahia

Botafogo x Goiás

São Paulo x Corinthians

Santos x Vasco

Bragantino x Palmeiras

Cruzeiro x América-MG

Internacional x Atlético-MG

Coritiba x Athletico-PR

Fortaleza x Grêmio

Cuiabá x Fluminense



26ª rodada

Fluminense x Botafogo

Vasco x São Paulo

Palmeiras x Santos

Corinthians x Flamengo

Goiás x Bahia

Atlético-MG x Coritiba

Internacional x Grêmio

Athletico-PR x Bragantino

Fortaleza x América-MG

Cuiabá x Cruzeiro



27ª rodada

Fluminense x Corinthians

Vasco x Fortaleza

Palmeiras x Atlético-MG

Santos x Bragantino

Goiás x São Paulo

Cruzeiro x Flamengo

Grêmio x Athletico-PR

Coritiba x Cuiabá

Bahia x Internacional

América-MG x Botafogo



28ª rodada

Flamengo x Vasco

Botafogo x Athletico-PR

São Paulo x Grêmio

Corinthians x América-MG

Bragantino x Fluminense

Atlético-MG x Cruzeiro

Internacional x Santos

Coritiba x Palmeiras

Bahia x Fortaleza

Cuiabá x Goiás



29ª rodada

Fluminense x Goiás

Vasco x Internacional

Palmeiras x São Paulo

Santos x Coritiba

Bragantino x Atlético-MG

Cruzeiro x Bahia

Grêmio x Flamengo

Athletico-PR x América-MG

Fortaleza x Botafogo

Cuiabá x Corinthians



30ª rodada

Flamengo x Bragantino

Botafogo x Cuiabá

Palmeiras x Bahia

Corinthians x Santos

Goiás x Vasco

Atlético-MG x Fluminense

Internacional x Coritiba

Athletico-PR x São Paulo

Fortaleza x Cruzeiro

América-MG x Grêmio



31ª rodada

Flamengo x Santos

Botafogo x Palmeiras

São Paulo x Cruzeiro

Corinthians x Athletico-PR

Goiás x Bragantino

Atlético-MG x Fortaleza

Internacional x América-MG

Coritiba x Grêmio

Bahia x Fluminense

Cuiabá x Vasco



32ª rodada

Fluminense x São Paulo

Vasco x Botafogo

Palmeiras x Athletico-PR

Santos x Cuiabá

Bragantino x Corinthians

Cruzeiro x Internacional

Grêmio x Bahia

Coritiba x Goiás

Fortaleza x Flamengo

América-MG x Atlético-MG



33ª rodada

Flamengo x Palmeiras

Botafogo x Grêmio

São Paulo x Bragantino

Corinthians x Atlético-MG

Goiás x Santos

Cruzeiro x Vasco

Internacional x Fluminense

Athletico-PR x Fortaleza

Bahia x Cuiabá

América-MG x Coritiba



34ª rodada

Flamengo x Fluminense

Vasco x América-MG

Palmeiras x Internacional

Santos x São Paulo

Bragantino x Botafogo

Atlético-MG x Goiás

Grêmio x Corinthians

Coritiba x Cruzeiro

Bahia x Athletico-PR

Cuiabá x Fortaleza



35ª rodada

Fluminense x Coritiba

Botafogo x Santos

São Paulo x Cuiabá

Corinthians x Bahia

Goiás x Cruzeiro

Atlético-MG x Grêmio

Internacional x Bragantino

Athletico-PR x Vasco

Fortaleza x Palmeiras

América-MG x Flamengo



36ª rodada

Flamengo x Atlético-MG

Vasco x Corinthians

Palmeiras x América-MG

Santos x Fluminense

Bragantino x Fortaleza

Cruzeiro x Athletico-PR

Grêmio x Goiás

Coritiba x Botafogo

Bahia x São Paulo

Cuiabá x Internacional



37ª rodada

Flamengo x Cuiabá

Botafogo x Cruzeiro

Palmeiras x Fluminense

Corinthians x Internacional

Bragantino x Coritiba

Atlético-MG x São Paulo

Grêmio x Vasco

Athletico-PR x Santos

Fortaleza x Goiás

América-MG x Bahia



38ª rodada

Fluminense x Grêmio

Vasco x Bragantino

São Paulo x Flamengo

Santos x Fortaleza

Goiás x América-MG

Cruzeiro x Palmeiras

Internacional x Botafogo

Coritiba x Corinthians

Bahia x Atlético-MG

Cuiabá x Athletico-PR