Ramon Menezes deve assumir a Seleção Brasileira interinamente na data Fifa de marçoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 14/02/2023 20:32

Em meio a indefinição sobre o próximo treinador da Seleção Brasileira, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, falou sobre o futuro comandante da equipe e admitiu pela primeira vez a possibilidade de um treinador interino: Ramon Menezes.

Ednaldo admitiu que o treinador da Seleção Brasileira sub-20 e campeão do sul-americano da categoria pode assumir interinamente para comandar o time principal na próxima Data Fifa, em março.

"Possivelmente (ele comanda a Seleção). Ele fez um grande trabalho com a seleção sub-20. É uma hipótese que estamos estudando", afirmou.

Ednaldo também falou sobre a busca por um novo treinador e não deu uma estimativa sobre o anúncio do novo treinador. A intenção, segundo o dirigente, é fazer a escolha certa sobre o substituto de Tite.

"Estamos trabalhando para a escolha do técnico dentro do nosso tempo, não podemos escolher errado. Dentro do nosso tempo, fazendo da forma que o melhor possa estar sendo colocado para a comissão técnica. Até o meio do ano com certeza teremos técnico", completou.