Publicado 14/02/2023 18:30

Rio - Ex-treinador do Flamengo, Paulo Sousa, de 52 anos, pode estar perto de assumir um novo clube. De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o português tem um acerto encaminhado com a Salernitana, equipe da Série A do Campeonato Italiano.

O vínculo de Paulo Sousa com o clube será de um ano e meio e terá renovação automática se conseguir evitar o rebaixamento na Série A. No momento, a Salernitava é a 16ª colocada com 21 pontos, com quatro pontos de vantagem para a zona de descenso. Nos últimos cinco jogos, a Salernitava perdeu quatro e venceu um.



Paulo Sousa deixou o comando do Flamengo em junho do ano passado. O treinador tem uma passagem importante como jogador pelo futebol italiano tendo atuado por Juventus e Inter de Milão. De 2015 a 2017, ele dirigiu a Fiorentina.