Rodrygo está incomodado com casos de racismo - AFP

Rodrygo está incomodado com casos de racismoAFP

Publicado 14/02/2023 18:20

Rodrygo se mostrou incomodado com os casos de racismo em série contra Vini Jr, na Espanha, sem que haja uma mudança para evitar essa atitude de torcedores que cometem o crime.



"Não só ao Vinicius, mas incomoda a todo mundo lá dentro. Sentimos que não temos mais nada para fazer, não temos mais forças. Sempre falamos e nada muda. Eu, particularmente, não sei mais o que fazer quanto a esse assunto", disse em entrevista ao portal 'Goal'.



Nesta terça-feira, a responsável por organizar o Campeonato Espanhol, LaLiga denunciou os insultos racistas contra Vini Jr, na partida contra o Mallorca no último dia 5, à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).



As denúncias apontam que o brasileiro foi chamado de "macaco", que é comprovado numa imagem da transmissão da partida feita pelo canal DAZN.



No relatório, o autor do crime estaria na região do Fondo Sud do estádio. A liga espanhola frisa que a ação foi individual.



O brasileiro também foi alvo de insultos racistas nas partidas contra Valladolid e Atlético de Madrid. No dérbi da capital, um boneco do brasileiro foi enforcado em uma ponte da cidade.



Por conta do aumento dos casos de racismo, LaLiga criou uma comissão específica para cuidar dos ataques contra o brasileiro. A estratégia é contar com inspetores nos setores mais problemáticos de cada estádio em que o Real Madrid atuar.