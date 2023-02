Prédio da CBF, no Rio de Janeiro - Divulgação / CBF

Prédio da CBF, no Rio de JaneiroDivulgação / CBF

Publicado 14/02/2023 17:02

Os clubes da Série A do Brasileirão aprovaram por unanimidade o aumento do limite de estrangeiros relacionados por partida. O número anterior, que era de cinco jogadores nascidos fora do Brasil, foi ampliado para sete.

A medida foi votada nesta terça-feira (14), no Conselho Técnico da CBF, realizada na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Nela, também foram aprovadas novas regras que combatem o racismo no futebol nacional.

O pedido do aumento foi formalizado pelo São Paulo no fim do mês passado e apoiado pelos outros clubes da Primeira Divisão. A equipe paulista conta com oito estrangeiros no seu plantel. O segundo e terceiro times com mais jogadores nascidos fora do Brasil são, respectivamente, o Athletico-PR, com sete, e o Corinthians, com seis.

O Cruzeiro é o único clube da Série A que não conta com "gringo" no elenco. Em compensação, o treinador, Paulo Pezzolano, é uruguaio. No ano passado, 121 jogadores estrangeiros de 13 nacionalidades diferentes terminaram a temporada em clubes brasileiros.