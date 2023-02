Jankto em treinamento pela seleção da República Tcheca - Michal Cizek / AFP

Publicado 14/02/2023 16:09

Após o tcheco Jakub Jankto assumir ser gay, ele passou a receber mensagens com ameaças nas redes sociais. É o que disse Markéta Ottomanská, ex-esposa do jogador do Sparta Praga, em entrevista ao portal tcheco 'Idnes'.

"Tinha medo de as pessoas não o aceitariam como ele é. Estava estressada por ele. Ainda há muitas pessoas que lhe enviam mensagens privadas ameaçando-o. É terrível que isso ainda aconteça hoje em dia. Estranhos que se interessam pela vida dos outros", desabafou.



Jankto e Ottomanská têm um filho de três anos. Eles se separaram no fim de 2021 num conturbado processo, mas agora são amigos, segundo ela.



"Estou muito orgulhosa por ele ter reunido forças para falar publicamente disso", disse.



Apesar do apoio, a ex-esposa prefere não se envolver na questão sobre a sexualidade do jogador, para assim poder preservar o filho.



Na segunda-feira, o meia Jakub Jankto, com passagens por clubes da Itália e da Espanha, assumiu ser gay em um vídeos postado nas redes sociais. Com 27 anos, o atleta tem convocações constantes para a seleção tcheca e falou que deseja viver sem preconceitos e com amor.



"Como todo mundo, eu também quero viver minha vida em liberdade. Sem medos. Sem preconceito. Sem violência. Mas com amor. Sou homossexual e não quero mais me esconder.", declarou.