Jorge JesusDivulgação / Fenerbahçe

Publicado 14/02/2023 15:33

Ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus lamentou o forte terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na última segunda-feira (6). O português publicou em suas redes sociais um vídeo do retorno dos treinos do Fenerbahçe. As atividades foram retomadas mesmo sem previsão de volta do Campeonato Turco.

"Depois da tragédia, voltamos aos treinos ainda de coração partido", escreveu o treinador.

O terremoto de magnitude 7,8, que está entre os mais fortes já registrados nos últimos anos, aconteceu no horário em que muitas pessoas estavam dormindo e isso aumentou o número de mortos. As vítimas fatais já passam de 37 mil. Além dos dois principais países atingidos, Israel, Líbano, Iraque e Chipre também sentiram tremores.