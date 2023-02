Carlo Ancelotti é o técnico do Real Madrid - FOTO: JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 14/02/2023 14:42

A lista com 26 concorrentes à seleção dos melhores jogadores de 2022 do prêmio Fifa The Best não foi aprovada por Carlo Ancelotti. O técnico do Real Madrid criticou a ausência de Vinicius Júnior na relação divulgada pela Federação Internacional de Associações de Jogadores de Futebol Profissionais (FIFPro) na última segunda-feira.

"Não sei sobre a lista, mas o Vini não estar aí é estranho. É um erro, na minha opinião. Essa lista não deu certo", disse o treinador em relação ao brasileiro, que foi um dos destaques do Real na conquista da Liga dos Campeões, eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes, no último sábado, e indicado ao melhor jogador do mundo pela Fifa entre 14 atletas.

Apesar de não ter Vini Jr nessa categoria da premiação, a relação de jogadores conta com muitos brasileiros. Neymar, do PSG, que não fez um grande ano, aparece como concorrente no ataque. O goleiro Alisson, do Liverpool, o zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, e o meia Casemiro, do Manchester United também concorrem em suas posições.