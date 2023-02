Jogos da Série B estão sendo investigados pelo Ministério Público - Divulgação

Publicado 14/02/2023 13:33

O Ministério Público de Goiás iniciou nesta terça-feira (14) uma investigação sobre um grupo de apostadores especializados em fraudar resultados de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. Segundo as investigações, há indícios de que três partidas fizeram parte do esquema, que tem como objetivo influenciar apostas esportivas de altos valores.

A operação foi batizada de "Penalidade Máxima". O esquema teria a participação dos jogadores e eles teriam movimentado mais de R$ 600 mil. O grupo responsável convencia os atletas a manipular os resultados das partidas por meio de ações como fazer pênalti em algum tempo determinado. Em troca, eles receberiam parte do valor das apostas.

Os nomes dos alvos da operação não foram divulgados. A estimativa é que cada envolvido tenha recebido R$ 150 mil por aposta. O Ministério Público solicitou um mandado de prisão e nove mandados de busca e apreensão em Goiânia, São João del-Rei (MG), Cuiabá (MT), São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP) e Porciúncula (RJ).