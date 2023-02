Coluna do Venê

Hoje no Fluminense, Germán Cano aciona a Justiça do Trabalho e cobra cerca de R$ 1 milhão do Vasco

Atacante argentino atuou pelo Cruzmaltino por duas temporadas e exige do clube depósito de FGTS, metas e bônus não pagas e solicita que valores recebidos de Luvas sejam reconhecidos como natureza salarial para que se cobre FGTS

Publicado 14/02/2023 21:04 | Atualizado há 1 hora