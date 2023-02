Prédio da CBF, no Rio de Janeiro - Divulgação / CBF

Publicado 14/02/2023 19:58

Rio - A CBF e os clubes da Série A decidiram, durante o Conselho Técnico realizado nesta terça-feira (14), na sede da entidade no Rio, adiar o debate sobre a redução para três times rebaixados no Brasileirão. Com isso, a primeira divisão continuará com quatro clubes rebaixados em 2023.

O argumento para o adiamento da decisão é de que a decisão afetaria os clubes de todas as outras divisões do futebol brasileiro, que teriam o direito de participar do debate. Vale lembrar que, na tarde desta terça, os clubes da Série B, em unanimidade, se posicionaram contra a mudança.

A ideia da redução era apoiada por boa parte dos clubes da Série A, mas precisa do aval da CBF para ser colocada em prática. Os defensores acreditavam que a redução beneficiaria não só a primeira divisão, mas também as Séries B, C e D do Brasileirão. O principal argumento era de que a mudança traria mais estabilidade aos torneios.



O Conselho Técnico da Série B acontecerá somente nesta quarta-feira, um dia após a reunião da Série A. Nos próximos dias, haverá o encontro para debater sobre as Série C e D.