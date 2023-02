Coman (13) marcou o gol do Bayern de Munique contra o PSG - ALAIN JOCARD / AFP

Publicado 14/02/2023 18:57

A crise no Paris Saint-Germain ganhou um novo capítulo. Após sofrer duas derrotas consecutivas, o PSG foi derrotado pelo Bayern de Munique por 1 a 0, nesta terça-feira (14), no Parque dos Príncipes, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O atacante francês Kingsley Coman marcou o gol da vitória da equipe alemã.

Com Messi e Neymar entre os titulares, o PSG não conseguiu se impor em casa. Na etapa final, Mbappé saiu do banco, mas não evitou a terceira derrota consecutiva da equipe na temporada. Com a vitória, o Bayern de Munique leva a vantagem do empate para o jogo da volta, no dia 8 de março, às 17h (de Brasília), na Allianz Arena.

O JOGO

O Bayern de Munique aproveitou o nervosismo do PSG e tomou conta do jogo. Mesmo com Messi e Neymar em campo, os parisienses encontravam dificuldades para criar e não finalizaram no gol de Yann Sommer no primeiro tempo. Já o time alemão, por sua vez, explorava o contra-ataque e teve a sua melhor chance aos 42 minutos, com Kimmich, mas Donnarumma salvou.

Na etapa final, o Bayern aproveitou melhor as oportunidades e abriu o placar aos sete minutos com Kingsley Coman, que aproveitou cruzamento de Alphonso Davies. O PSG respondeu com a entrada de Mbappé. O camisa 7 francês marcou duas vezes, mas os dois gols foram anulados por impedimento. Os parisienses pressionaram e ficaram com um a mais após a expulsão de Pavard, mas não evitaram a derrota.