Wilson Luiz Semene informou aos clubes que os jogos do Brasileirão terão mais minutos de acréscimo do que antigamenteAFP

Publicado 14/02/2023 19:10

Rio - Os jogos do Campeonato Brasileiro de 2023 terão acréscimos generosos, no "estilo Copa do Mundo". A informação foi divulgada pelo presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Luiz Seneme, aos clubes participantes da Série A do Brasileirão.

Esta determinação foi uma orientação da International Football Association Board (IFAB), entidade que regula as regras do futebol. Com isso, a tendência é de que, durante os jogos das competições organizadas pela CBF, cada paralisação seja compensada com os acréscimos, gerando, assim, a possibilidade de jogos com mais minutos adicionais do que o acostumado pelos torcedores brasileiros.

Semene informou ainda, durante o Conselho Técnico da Série A, que as linhas de impedimento no VAR serão traçadas de forma mais grossa, semelhante ao que ocorre na Premier League. Vale lembrar que tal sistema foi testado no duelo entre Palmeiras e Flamengo, na Supercopa do Brasil, e visto de forma positiva pelos integrantes do departamento de arbitragem da CBF.

Segundo o calendário da entidade nacional, o Campeonato Brasileiro está previsto para começar no dia 15 de abril, tendo a sua última rodada marcada para o dia 3 de dezembro. A CBF ainda não divulgou a tabela completa com todas as datas das rodadas e seus confrontos.