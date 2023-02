Danilo, titular da Seleção Brasileira - Adrian DENNIS / AFP

14/02/2023

De olho na próxima temporada, a Juventus começou o planejamento da montagem do elenco e está próximo de garantir a permanência de seu capitão. Danilo, titular da Seleção Brasileira, está em negociações avançadas para acertar sua renovação com a "Velha Senhora" até 2024, com opção de renovação por mais um ano.

Em entrevista ao site "Tuttosport", Danilo admitiu as negociações por um novo contrato e que deve receber notícias boas em breve, dando indícios de que as conversas estão avançadas. Além disso, o titular da Seleção Brasileira ainda afirmou que quer permanecer no clube italiano.

"Teremos boas notícias em breve. As conversas estão acontecendo e progredindo bem. Eu quero ficar", afirmou.

Desde que chegou ao clube em 2019, Danilo se tornou rapidamente um pilar da equipe italiana e, hoje, é o capitão da Juventus. O brasileiro soma 138 jogos com a camisa da "Velha Senhora" e já conquistou um Campeonato Italiano, uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália.