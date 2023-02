Equipe de busca acha quarto de jogador desaparecido após terremoto na Turquia

Christian Atsu em ação pela seleção ganesa - Ozan Kose / AFP

Christian Atsu em ação pela seleção ganesaOzan Kose / AFP

Publicado 14/02/2023 17:17

Nana Sechere, empresário de Christian Atsu, deu mais informações sobre a busca pelo jogador, que está desaparecido desde a segunda-feira da semana passada, quando um terremoto atingiu a Turquia. O agente esteve no prédio desabado, localização do atleta ganês antes da tragédia, e confirmou que o ex-Chelsea ainda não foi encontrado.

"Já se passaram nove dias desde o terremoto e ainda não localizamos Christian. Estou no local do terremoto em Hatay com a família de Christian. As cenas são inimagináveis e nossos corações estão partidos por todas as pessoas afetadas", escreveu em publicação no Twitter.



Sechere contou que chegaram a achar um par de chuteiras de Atsu, mas não localizaram o jogador. O empresário agradeceu às equipes de resgate presentes na Turquia, mas pediu mais ajuda ao clube do atleta, o Hatayspor.



"É uma pena que o clube não esteja no terreno conosco, lado a lado, na procura do Christian. Sua posição e influência, acompanhadas de seu conhecimento local, seriam extremamente úteis. Imploramos ao presidente do clube e prefeito de Hatay, Lütfü Sava, que forneça recursos adicionais para acelerar os esforços de resgate como prioridade", publicou.



Atacante de 31 anos, Atsu está no futebol turco desde o meio do ano passado. Além do Chelsea, o ganês teve passagens por outros clubes importantes do futebol europeu como os também ingleses Everton e Newcastle e o Porto, de Portugal.



O terremoto da última segunda-feira, de magnitude 7,8, atingiu a Turquia em região próxima à fronteira com a Síria. De acordo com dados oficiais, a tragédia deixou 41 mil vítimas fatais.



