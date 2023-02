Jessika Bruni - Reprodução / Instagram

Jessika BruniReprodução / Instagram

Publicado 14/02/2023 15:53

Rio - A musa do Cruzeiro, Jessika Bruni, divulgou um ensaio que tirou o fôlego dos fãs nas redes sociais. Em vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, a beldade apareceu apenas de calcinha e com uma faixa escrita "musa do Cruzeiro" cobrindo os seus seios. A ousadia recebeu comentários nas redes sociais.

fotogaleria

"Maravilhosa", "Linda demais", "musa perfeita", "assim eu viro Cruzeiro", foram alguns dos comentários dos seus fãs nas redes sociais. Na publicação, Jessika escreveu o seguinte. "Nunca vou me esquecer desse dia", publicou.

Em sua biografia no Instagram, Jessika se define como musa fitness. Além de musa da Raposa, ela também foi eleita musa fitness centro-oeste em 2023.