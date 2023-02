Troféu do Mundial de Clubes da Fifa - Fifa/Divulgação

Publicado 14/02/2023 15:14

Ruanda - O Conselho Técnico da Fifa se reuniu nesta terça-feira (14), em Ruanda, para definir os próximos passos das edições seguintes do Mundial de Clubes. O conselho aprovou, por unanimidade, o novo formato do torneio, que passará a contar com 32 equipes, e terá sua primeira edição entre junho e julho de 2025.

A competição passará a ser disputada como a Copa do Mundo de seleções, ou seja, de quatro em quatro anos. A escolha das equipes participantes foi tomada com base em um conjunto de métricas e critérios objetivos. A distribuição das vagas dentro dos continentes, no entanto, será definida pelas respectivas confederações.

Confira a divisão das equipes no novo formato do Mundial de Clubes:

AFC (Ásia): 4

CAF (África): 4

Concacaf (América do Norte e Central): 4

Conmebol: 6 (América do Sul)

OFC (Oceania): 1

Uefa (Europa): 12

País-sede do torneio: 1

MUNDIAL DE CLUBES DE 2023

A entidade também definiu o país-sede e a data da próxima edição do Mundial de Clubes, que ainda será no formato atual, com sete equipes, uma de cada continente, além do representante do país-sede. O torneio ocorrerá de 12 a 22 de dezembro deste ano, na Arábia Saudita. Com essa definição, existe a possibilidade de Cristiano Ronaldo participar da competição, já que o Al-Nassr é um dos fortes concorrentes ao título saudita.