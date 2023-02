Milan venceu o Tottenham por 1 a 0 pelas oitavas da Liga dos Campeões - AFP

Milan venceu o Tottenham por 1 a 0 pelas oitavas da Liga dos CampeõesAFP

Publicado 14/02/2023 19:20

No jogo de ida das oitavas de finais da Champions League, o Milan bateu o Tottenham por 1 a 0, na tarde desta terça-feira (14), no San Siro. A equipe rossonera abriu o placar logo aos sete minutos de jogo com Brahim Diaz. Com o resultado, os italianos viajam em março para Londres e vão precisar de um empate para conseguir a classificação.



MILAN NA FRENTE

O Tottenham começou usando e abusando das laterais para atacar, mas em seu primeiro ataque, o Milan conseguiu marcar: aos sete minutos, Theo Hernandez bateu cruzado e Foster espalmou. Na sobra, Brahim Diaz tentou duas vezes e finalmente a bola morreu nas redes dos Spurs.

No jogo de ida das oitavas de finais da Champions League, o Milan bateu o Tottenham por 1 a 0. A equipe rossonera abriu o placar logo aos sete minutos de jogo com Brahim Diaz. Com o resultado, os italianos viajam em março para Londres e vão precisar de um empate para conseguir a classificação.



MILAN NA FRENTE

O Tottenham começou usando e abusando das laterais para atacar, mas em seu primeiro ataque, o Milan conseguiu marcar: aos sete minutos, Theo Hernandez bateu cruzado e Foster espalmou. Na sobra, Brahim Diaz tentou duas vezes e finalmente a bola morreu nas redes dos Spurs.

GRANDE OPORTUNIDADE

Os Spurs tiveram a melhor chance no finalzinho do primeiro tempo. Em um contra-ataque, Son bateu cruzado e Tatarusanu fez belíssima defesa. Na sobra, Kane pegou o rebote e bateu no travessão.



NÃO FECHOU A CONTA

Na etapa complementar, o Tottenham seguiu na necessidade de uma resposta, mas não conseguiu criar uma chance contundente. Perto da reta final, o Milan teve uma oportunidade clara com De Ketelaere, que testou firme para o chão, mas a bola saiu por centímetros. Em um lance muito parecido, Rafa Leão também cabeceou para fora. Nada que alterasse o placar final.



SEQUÊNCIA

O jogo de volta do confronto será apenas no dia 7 de março, em Londres. Já pela Premier League, o Tottenham volta a campo neste domingo contra o West Ham, enquanto o Milan visita o Monza neo sábado, pela Serie A Italiana.