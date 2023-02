Sede da CBF, no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 14/02/2023 15:16

Rio - A CBF criou novas punições para casos de racismos em competições brasileiras. A decisão foi anunciada durante o Conselho Técnico na sede da entidade, na tarde desta terça-feira (14). O texto será publicado no regulamento geral de competições em 2023 ainda hoje. A CBF não colocou a proposta em votação, sendo aprovada diretamente por ela.

No primeiro caso de racismo, o clube será punido com uma multa, a qual o valor ainda não foi revelado. No segundo, a equipe perderá o mando de campo ou jogará com os portões fechados. Já no terceiro, o time perderá pontos na competição onde o caso acontecer.

A última proposta partiu diretamente do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Em agosto do ano passado, o mandatário da confederação declarou que acha importante a punição para a conscientização geral dos clubes e dos torcedores para o assunto.