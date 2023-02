Alison dos Santos em ação - Wander Roberto / COB

Alison dos Santos em açãoWander Roberto / COB

Publicado 14/02/2023 13:48

Medalhista de bronze em Tóquio e campeão mundial dos 400m com barreira, Alison dos Santos, o Piu, passou por uma artroscopia no joelho na manhã desta terça-feira (14). A cirurgia foi para a retirada parcial do menisco, em razão de uma lesão detectada na parte lateral da estrutura. A previsão de recuperação é de oito a 12 semanas.

"A característica da lesão do Piu era de uma lesão que estava causando um sintoma mecânico. É como se você tivesse uma dobradura que impedisse que a dobradiça da porta fechasse totalmente. É uma cirurgia que resolve o problema mecânico. Você remove aquele pequeno fragmento que estava limitando o movimento completo do joelho. Então não tem muito o que cicatrizar. É cicatrizar os portais da artroscopia e esperar o joelho desinchar e ele pode retomar as atividades de ganho de força", explicou Caio D'Elia, médico que operou Alison.

O atleta se lesionou na semana passada, quando fazia alongamentos. Na hora de se levantar, sentiu seu joelho direito paralisado, e, após exames, detectaram a contusão na parte lateral do menisco. Uma ressonância magnética feita posteriormente analisou que o caso era cirúrgico.

"Estou bem, vamos fazer a cirurgia, trabalhar, tratar e vida que segue. Vamos continuar no foco, nada muda. Temos nossos objetivos nesse ano, no ano que vem também. Conto com vocês nessa, vamos passar por isso juntos, né, rapaziada. Vamos passar juntos", declarou Piu.

Medalhista olímpico em Tóquio e campeão no Mundial de Atletismo de 2022, Alison dos Santos é especialista em 400 metros com barreiras. A lesão veio no seu melhor momento na carreira, quando foi eleito pelo COB como o melhor atleta olímpico do ano passado. Além disso, Piu tinha colocado como meta para esse ano quebrar o recorde da categoria, que é de, atualmente, 45s94.