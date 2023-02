Vasco e Botafogo em duelo pelo Campeonato Carioca de 2022 - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 14/02/2023 12:14 | Atualizado 14/02/2023 12:17

Rio - O modelo para direitos de TV do Campeonato Carioca não se sustentou no primeiro ano sem Botafogo e Vasco. Após o impasse com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), apenas Flamengo, Fluminense e times menores fecharam um acordo para seus jogos serem transmitidos pela TV Bandeirantes. Agora, com previsão de prejuízo, a Brax, empresa responsável para negociar os direitos do torneio, irá fazer uma nova proposta aos dois alvinegros ao fim da edição de 2023.

Botafogo e Vasco não assinaram o contrato do modelo oferecido pela Brax junto da Ferj porque o Flamengo receberia o dobro do valor, informação revelada pela imprensa. Os alvinegros, portanto, fecharam acordo com a "Cazé TV", do influenciador digital e jornalista Casimiro Miguel.

"Senti oportunidade que tinha para entrar no mercado. Abri mão de qualquer remuneração no primeiro ano com a venda de direitos de transmissão. Já sabia que não teríamos êxito comercial a ponto de cobrir as despesas. Isso está contabilizado. A Brax entendeu que era preciso comprar um contrato longo", disse Bruno Rodrigues, sócio da Brax, ao blog do Rodrigo Mattos, no "Uol".

Sem os dois clubes, a proposta da Brax foi dar uma garantia de R$ 61 milhões para negociar os direitos do Carioca. No acordo, o Flamengo ficou com R$ 21 milhões e o Fluminense aceitou ficar com menos, R$ 14 milhões, o que não foi aceito pelos alvinegros. Contudo, com o risco de ficar sem a transmissão da final do Carioca, caso Botafogo ou Vasco forem mandantes, a Brax vai ofertar um novo acordo à dupla.

"Qual meu plano de voo? Imediatamente, quando acabar o campeonato, sentar com Vasco e Botafogo, fazer uma oferta substancial para que fiquem confortáveis para sentar conosco. Por que, com o tempo, acho que a gente está pagando até pouco, vamos ter que pagar até mais", explicou Bruno Rodrigues, e completou:

"Se Botafogo e Vasco vierem sob as circunstâncias que tão apresentadas Fluminense, e isso foi uma divergência muita grande, Fluminense topou valor 40% de diferença para o Flamengo. Se toparem esse modelo? Falei para os clubes que não quero entrar em modelo de divisão de receitas. Saiu muito na imprensa, não participo de divisão de receita. Meu dinheiro é esse aqui, eles se decidem", concluiu.

A ideia da Brax é oferecer a Botafogo e Vasco o mesmo valor que o Fluminense recebeu, ainda inferior à quantia embolsada pelo Flamengo. No entanto, a empresa acredita no crescimento das receitas nos próximos anos e quer chegar a um montante maior que o antigo contrato da TV Globo.