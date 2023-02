Novo carro da Ferrari para a temporada 2023 da Fórmula 1, SF23 é esperança de briga pelo título - Divulgação/Ferrari

Novo carro da Ferrari para a temporada 2023 da Fórmula 1, SF23 é esperança de briga pelo títuloDivulgação/Ferrari

Publicado 14/02/2023 11:47

Em busca do sonhado título de Construtores da Fórmula 1, que não aparece desde 2008, a Ferrari apresentou nesta terça-feira (14) o novo carro para a temporada de 2023. O SF-23 manteve a combinação de cores de 2022, mas incluiu mais detalhes em preto na tradicional pintura vermelha.

Com a manutenção da dupla de pilotos formada por Charles Leclerc e Carlos Sainz, a Ferrari tem no comando a novidade para a temporada. Ex- Alfa Romeo, Frederic Vasseur é o novo chefe da equipe.

O objetivo é apagar o decepcionante 2022, quando os italianos começaram como grande favoritos e, ao longo das corridas, foram superados pela Red Bull e pela Mercedes.

Além do desempenho do carro antigo, erros de estratégia e nos boxes foram determinantes para os resultados abaixo da expectativa.

"Nosso objetivo é vencer o campeonato, o que não será uma tarefa fácil, pois nossos concorrentes terão exatamente o mesmo objetivo em mente. Temos que trazer a mentalidade certa conosco e sempre trabalhar para sermos melhores amanhã do que somos hoje", disse Vasseur.



Vencedora do Mundial de Construtores em 2008, a Ferrari não tem um piloto campeão desde 2007, com Kimi Raikkonen.