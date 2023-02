Carlo Ancelotti - AFP

Carlo AncelottiAFP

Publicado 14/02/2023 11:20 | Atualizado 14/02/2023 11:36

Espanha - Ventilado como possível treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti foi questionado nesta terça-feira se os jogadores do elenco do Real Madrid (Vinicius Junior, Éder Militão e Rodrygo) falam com ele sobre a possibilidade de assumir a equipe pentacampeã. Sem se comprometer, o italiano admitiu que alguns atletas fazem brincadeiras sobre o assunto.

"Eles não me perguntam, só brincam. Somos amigos e eles riem. Mas a realidade é que tenho contrato até 2024", afirmou em entrevista coletiva.

De acordo com informações da "ESPN", Ancelotti topou assumir a seleção brasileira após o fim da atual temporada, abrindo mão de um ano de contrato com o Real Madrid. Em nota oficial, a CBF negou o ocorrido.

Ancelotti tem passagens por grandes clubes do futebol europeu como Milan, Bayern e Juventus. Seus melhores momentos foram pelo Rossonero e pelo Real Madrid, ele venceu quatro Ligas dos Campeões comandando as duas equipes.