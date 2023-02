Felipe Melo em clássico - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 14/02/2023 09:30 | Atualizado 14/02/2023 10:19

Rio - Germán Cano com dois gols, sendo o último um gol histórico, foi a grande estrela do clássico entre Fluminense e Vasco vencido pelo Tricolor. Porém, por pouco que a partida não teve um momento lamentável. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o volante Felipe Melo, do clube das Laranjeiras, e o treinador Mauricio Barbieri, do Cruzmaltino, se envolveram em uma briga e quase chegaram "às vias de fato".

Tudo teria acontecido durante a parada técnica do primeiro tempo, quando Barbieri pediu a um jogador do Vasco para se aproximar e ouvir as instruções de Fernando Diniz ao grupo tricolor. A situação irritou os suplentes do Fluminense, em especial Felipe Melo, que foi quem mais reclamou com a comissão técnica do Vasco.



Posteriormente, Felipe Melo entrou em campo e ao apito final, Barbieri teria ficado esperando o volante do Fluminense na entrada do gramado para tirar satisfação. A polícia teve que colocar grades para separar a saída dos dois times ao fim do jogo e impedir uma confusão maior.