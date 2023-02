Jogadores do Genoa fazem boa campanha na segunda divisão italiana - Divulgação/Genoa

Jogadores do Genoa fazem boa campanha na segunda divisão italianaDivulgação/Genoa

Publicado 14/02/2023 12:31

Um dos clubes no portfólio da 777 Partners, que detém 70% da SAF do Vasco, o Genoa perdeu um ponto na Série B do Italiano por atrasar parte do pagamento de dois meses de imposto de renda. A federação italiana anunciou a punição na segunda-feira (13).

Além do clube, o diretor-geral, Andrés Blázquez Ceballos, recebeu multa de 6 mil euros (R$ 33 mil).



"O Ministério Público Federal (da Itália) aceitou o pedido de culpa do clube pelo descumprimento de parte dos pagamentos das retenções do imposto de renda de pessoas físicas em setembro e outubro (de 2022)", diz o comunicado da federação italiana.



Apesar da punição, o Genoa se mantém na segunda colocação da Série B italiana, agora com 42 pontos, três a mais do que Reggina, Bari e Südtirol, e ficando a 12 do líder Frosinone.