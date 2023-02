Monique Danello - Reprodução

Uma das mais antigas profissionais da TNT Sports, desde quando o canal não fazia parte do grupo "Warner Bros. Discovery" e se chamava Esporte Interativo, a jornalista carioca Monique Danello revelou nesta terça-feira, através de um vídeo publicado no Instagram, que fará uma cirurgia para a retirada de um tumor na testa.

O osteoma, tumor ósseo benigno localizado em sua testa, acompanha a repórter há 13 anos, mas a decisão tomada pela profissional se deu, agora, por questões de saúde.

"Eu pensei muito ao longo desses anos, sempre tive muito medo de fazer cirurgia, anestesia geral. E agora tomei essa decisão junto com os médicos e com a minha família. Era o momento, não dava mais para adiar. Pensando nas coisas que vem pela frente no meu futuro, e principalmente na minha saúde", disse a jornalista.



Ao longo do vídeo, Monique afirma que muitas pessoas já haviam reparado o galo - causado pela existência do tumor - em sua testa, e a questionavam sobre a origem daquele inchaço em seu rosto. Contudo, revela também que outras pessoas se utilizam daquilo para atacá-la.



"Sei que muita gente usou esse galinho para tentar fazer comentários maldosos, para tentar me agredir, diminuir o meu trabalho."









O osteoma é um tumor de crescimento ósseo benigno e, geralmente, aparece em jovens e adultos, tendo suas causas variadas, desde infecções, passando por traumas e questões hormonais e até por fatores genéticos. Os locais mais comuns de aparecer são nos ossos da face, como a maçã do rosto, no maxilar, na mandíbula e na testa.